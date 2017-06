Bancile vor trebui sa-si reperfecteze licentele. BNM propune o noua lege pentru institutiile bancare - Bizlaw.md

Bancile comerciale vor primi licente dupa alte reguli emise de Banca Nationala a Moldovei (BNM). Prevederile sunt incluse intr-un proiect de lege cu privire la activitatea bancilor, elaborat de BNM, care va fi discutat in şedinta Guvernului. Prin urmare, institutiile bancare din Moldova, care detin o licenta de activitate eliberata de BNM, vor trebui ca, in termen de cinci luni, de la intrarea in vigoare a noii legi, sa solicite eliberarea unei licente noi şi a copiilor autorizate de pe licenta pentru sucursale, scrie bizlaw.md