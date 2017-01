Bani publici, irositi nejustificat: Cauzele care ar fi dus la acumularea datoriilor de peste 100 de milioane ale primariei. Cerintele nemotivate ale functionarilor

Veronica Herta, DIRECTOR DIRECTIA FINANTE A PRIMARIEI:" Nu pot sa spun cifra exacta pentru ca si in ultimele zile parveneau documentele spre plata. Suma restantelor e de peste 100 de milioane, avem in cont peste 20. Una din cauze este ca pentru acoperirea cheltuielilor de catre Consiliul municipal a fost votata ca sursa de acoperire - vanzarea privatizarea proprietatii publice - 196 de milioane de lei. In realitate s-au incasat 40,9 milioane lei. Dupa care, va aduc aminte ca in anul bugetar am intrat cu datorii de peste 300 de milioane de lei si pe parcursul anului le-am achitat si asta ar fi o alta cauza.

Nu avem o atitudine fata de banul public ca si de banul nostru. Dispozitiile de plata din ultima luna vor fi analizate sa vedem care au fost necesitatile reale. Cu parere de rau avem situatii in care in luna decembrie toti vor fierbatoare, incalazatoare. In cazul in care pe parcursul anului ne-am straduit si am facut o corectiudine, acum ma intreb de ce in decembrie unele subdiviziuni cred ca banul trebuie cheltuit ca de nu arde. Intr-un birou de 9 metri s-a cumparat aparat de aer conditionat pentru 25 de metri patrati. Urmeaza sa verificam.”

Bugetul pentru 2017 ramane de peste 3 miliarde de lei, ca si cel din 2016, anunta autoritatile. Din cauza acumularii datoriilor, Dorin Chirtoaca a cerut instituirea unui regim sever de gestionare a banilor publici.

VEZI SI Cu 20 de milioane de lei in cont si mai mult de 100 - datorie. Primaria face bilantul cheltuielilor pentru 2016. Chirtoaca cere masuri drastice: "Chestiunea asta cu traitul pe datorie nu-mi place"

*Sursa Foto: privesc.eu