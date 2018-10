Rezolutia Parlamentul European spune ca Moldova este capturata de oligarhi

Deputatii europeni le-au reprosat autoritatilor de la noi ca nu intreprind masuri pentru a combate fenomenul coruptiei si cel al spalarii de bani. Acestia se arata ingrijorati de faptul ca Republica Moldova ar fi deviat de la standardele democratice si statul de drept, mentionand ca tara ar fi controlata de interese oligarhice. In consecinta, finantarea macrofinanciara ramane suspendata pana dupa alegeri.

In acelasi document se vorbeste si despre Georgia, care desi a semnat acordul de asociere in acelasi an cu Moldova, sta mai bine ca noi la capitolul reforme. Guvernarea nu a reactionat deocamdata la aceste declaratii.