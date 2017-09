Banii ii vin din vant ... la propriu. Un barbat din Chisinau castiga pana la 10 mii de lei lunar. Acesta vinde energie regenerabila furnizorului de curent electric. Cum a reusit - VIDEO

Gheorghe CIMBIR: “Cu Fenosa si soarele suntem in relatii bune.”

Inginer de profesie, Gheoghe Cimbir si-a transformat casa obisnuita, intr-o casa a viitorului. Aceasta are un consum de energie egal cu zero datorita celor 100 de panouri solare istalate si unei turbine eoliene.

Gheorghe CIMBIR: “Panourile se invartesc in jurul soarelei ca floarea soarelui.”

Energia solara este suficienta nu doar pentru necesitatile casnice. Barbatul spune ca o buna parte o si vinde furnizorului de curent electric.

Gheorghe CIMBIR: “Surplusul e vandut in retea si el se achita. Am contract cu Fenosa cu tariful de 1,90 care ei in fiecare luna achita fara probleme. Pe luna in jur de 10 mii avem venit. In orice moment vad cat a produs astazi, cat luna trecuta, cat total.”

Banii pe care i-a castigat, i-a investit tot in panouri solare.

Gheorghe CIMBIR: “Daca toata lumea crede ca daca e cald produc mai mult, e invers. Sunt testate la 25 de grade. Un grad se ridica are un procent de pierderi. Cand la noi e 40 de grade, panourile ajung la 70 de grade. Atunci dau 70%.”

Barbatul spune ca a testat acasa, practic toate tehnologiile de producere de energie regenerabila. Mai nou, in gradina si-a instalat incalzire geotermala. Se lauda ca efortul a meritat.

Gheorghe CIMBIR: “Consum este, dar achitari zero. Consum din apa din fantana, canalizare bio, energie electrica consum, suplusul in vand la Fenosa. Am cheltuieli de 24 de lei petru telefon.“

In toate experimentele Gheorghe Cimbri spune ca a fost ajutat de un inginer. Acesta spune ca in Moldova sunt conditii bune pentru a produce energie regenerabila.

Iurii TIDVA, INGINER: “Sunt niste acumulatoare care capteaza energia si prepara apa calda menajera.“

De la inceputul anului Gheorghe Cimbir a produs 28 de mii de kW/h care au fost livrati catre Gas Natural Fenosa. In bateriile solare barbatul a investit pana la 800 de mii de lei.