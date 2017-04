Banii pentru noi proiecte vor ajunge in acest an la gunoi: Primaria, gata sa renunte la banii care urmau sa fie folositi pentru modernizarea orasului... pentru o noua groapa de deseuri

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Sa renuntam la alte proiecte in beneficiul unui asemenea proiect pentru ca altfel trebuie sa stam cu gunoiul la tomberoane, sau fiecare la el sub usa si sa-l miroase.“

10 milioane de lei anual este gata sa dea municipalitatea in schimbul unui spatiu temporar de depozitare a resturilor. In conditiile in care bugetul pentru anul 2017 este auster, banii ar urma sa fie luati din suma alocata directiei constructii capitale.

Problema deseurilor a aparut dupa ce localnicii de la Bubuieci au iesit in strada si au blocat accesul autospecialelor. Acum, primaria are la dispozitie mai putin de o luna pentru a gasi o alta groapa.