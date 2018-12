Banii statului sunt investiti in scopuri politice si nu dupa nevoi. Asta spun expertii mai multor ONG-uri din tara, dar si din Romania care au cercetat cum sunt folosite sursele publice - VIDEO

Banii statului sunt investiti in scopuri politice si nu dupa nevoi. Cred expertii mai multor ONG-uri din tara, dar si din Romania care au cercetat cum sunt folosite sursele publice, atunci cand vine vorba de investitii in tara. Analistii spun ca sume uriase sunt alocate in mare parte in localitatile unde primarii sunt afiliati partidului de la guvernare. Acestia arata cu degetul spre PD, care ar incerca astfel sa cumpere votanti inainte de parlamentare. Serviciul de presa al formatiunii califica aceste declaratii drept politice.