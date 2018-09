Barbatul care a fost impuscat mortal de ofiterii Fulger, veniti sa-i perchizitioneze apartamentul si care a amenintat ca isi omoara familia, era suspectat de furt de documente si huliganism. Cum s-a petrecut totul - VIDEO

Video in curand

Incidentul s-a produs in aceasta dimineata in sectorul Bitanica al Capitalei. Oamenii legii urmau s-a efectueze perchezitii in apartamentul unui barbat suspectat de furt de documente si huliganism.

Cand au ajuns la usa, suspectul a refuzat sa o deschida, s-a baricadat in casa si a amenintat politia ca ii omoara pe toti cei care se afla cu el in locuinta. Oamenii legii i-au chemat pe ofiterii de la Fulger, care dupa mai multe negocieri esuate, au intrat cu forta in apartament. Barbatul insa a opus rezistenta, iar ofiterii Fulger au deschis focul.

Alexandru PANZARI, SEF IGP: “Acesta a injunghiat un politist, iar cei de la Fulger au fost nevoiti sa impuste de mai multe ori. Individului i s-a acordat ajutor medical si a fost transportat la spitalul de Urgenta insa a decedat.”



Nu am reusit s-a aflam de la politie daca apartamentul unde urma sa aiba loc perchezitiele apartinea suspectului si nici daca descinderile au mai avut loc. Seful Inspectoratului de politie spune ca politistii au actionat conform legii.

Persoane aflate in apartament in timpul incaierarii nu au patit nimic, acestea au primit asistenta psihologica din partea oamenilor legii. Suspectul era originar din Raionul Telenesti si avea antecedente penale.