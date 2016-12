Barbat din capitala, retinut pentru comercializare ilegala. Ce vroia sa vanda pe piata fara acte de provenienta si de calitate - VIDEO

Potrivit politiei, barbatul a fost retinut in timp ce transporta frunze de rucola ambalate in valoare totala de aproximativ 50 000 lei.

Acesta intentiona sa le comercializeze in pietele din Capitala, in lipsa actelor de provenienta si de calitate. Cutiile erau transportate intr-un camion si urmau a fi depozitate in perimetrul unei piete pana la comercializarea angro.

1 920 de cutii cu frunze de rucola, care urmau sa ajunga in alimentatia cetatenilor in lipsa tuturor actelor obligatorii.

Barbatul risca o pedeaspsa cu amenda in marime de pana la 3 000 lei.