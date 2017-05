Barbatii raniti de o grenada, ce a explodat intr-o statie de troleibuz raman internati in spital: "Am cazut jos si grenada a explodat”. Declaratiile victimelor - VIDEO

Incidentul a avut loc sambata in jurul orei unu noaptea pe strada Sarmizegetusa in timp ce barbatii se aflau intr-o statie de troleibuz si sarbatoreau Sfantul Gheorghe.

VICTIMA: “Cum sărbătoream, cu câte o sticlă de bere."

Potrivit uneia dintre victime, banuitul s-ar fi apropiat si ar fi aruncat grenada fara sa spuna ceva.

VICTIMA: “Ei s-au apropiat nici nu ştiu de unde, noi pe dânşii nici nu-i cunoaştem. Eu m-am gândit că el a glumit. M-am apropiat şi am vrut să dau cu piciorul. Nu am reuşit, iar mai apoi am înţeles că este târziu. Am căzut jos şi grenada a explodat.”

Potrivit medicilor, barbatii au fost adusi la spital in stare grava cu multiple rani, iar acum se afla in afara oricarui pericol.

Roman POPOEZ, MEDIC SPITALUL DE URGENTA: “A fost acordat ajutorul in volum deplin. Dupa cura de tratament deplin pacientul urmeaza sa fie externat pentru tratament ambulatoriu.”

Oamenii legii au retinut un barbat de 46 de ani si au stabilit ca grenada este una de lupta de productie romaneasca.