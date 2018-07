Barbatul care de 13 ani nu-si poate devama microbuzul adus din Olanda a intrat in greva foamei: „Nu le-am dat mita si nu mi-au devamat automobilul". Acesta anunta ca va protesta in fiecare zi pana cand i se va face dreptate - VIDEO

Barbatul a carui microbuz sta blocat de 13 ani in vama Giurgiulesti a protestat astazi in fata Serviciului Vamal. Imbracat in haine militare, acesta fiind veteran al razboiului de pe Nistru, si echipat cu boxe din care rasuna muzica, Nicolae Besedovschi a anuntat ca intra in greva foamei. El cere autoritatilor sa-i permite sa devameze masina pe care a incercat sa o introduca in tara inca in 2005.