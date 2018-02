Barbatul, care a fost impuscat in fata de un agent de paza beat, spune ca risca sa-si piarda un ochi. Cum s-ar fi intamplat totul: "Au inceput sa ma impinga, sa ma tarie, iar unul m-a lovit. Am incercat sa-i iau pistolul" - VIDEO

Incidentul a avut loc vineri in jurul orei 18:00, pe bulevardul Dacia. Nicolae Munteanu spune ca se ducea cu masina la o scoala profesionala, unde face cursuri de electrician. Soferul sustine ca la un moment dat i-au iesit in fata doi agenti de paza.

El a oprit, si pentru ca barbatii au refuzat sa se fereasca intre ei s-ar fi iscat un conflict. Barbatul spune ca nu a stat mult pe ganduri a sunat la politie si a chemat intariri, pe cumantul sau, dar si mai multi colegi.

Potrivit politiei, scandalul a degenerat intr-o bataie, iar unul din agentii de paza, care s-au dovedit a fi beti, a scos un pistol pneumatic si a inceput sa traga in toate partile. Astfel soferul a fost ranit la ochi.

"Ei au vazut ca sun la politie si au inceput sa ma impinga, sa ma tarie, iar unul m-a lovit, eu i-am dat inapoi, l-am lovit si eu, au vazut ca nu prea au sansa, unul a scos pistolul si m-a lovit, eu tot m-am ferit cu spatele, am incercat sa-i i-au pistolul, dar a venit si celalalt, am crezut ca are si el arma, m-am dus sa chem baietii, ne-am intors inapoi el iarasi a inceput sa ameninte cu pistolul. Eu am incercat sa-i iau pistolul iarasi a sarit celalalt si in timpul acesta m-a impuscat de cateva ori in fata."

Barbatul a fost operat, iar medicii i-ar fi spus ca este necesara inca o interventie.

" -Acum cum va simtiti? - Da cum, cu ochiul gata, pot sa nu mai vad, - Ce v-au spus medicii? - Inca o operatie, ca inca bila ceea sta in ochi¨

Cumnatul victimei spune ca nu se astepta ca agentul beat sa scoata o arma pneumatica."

"El o fugit la noi, fiind tot de sange a intrat in clasa si ne-a cerut ajutorul. Noi am iesit 4 sau 5 baieti, ne-am ridicat aici in deal. Au vazut ca suntem multi, a scos pistolul si a inceput sa traga in noi. Pe mine au inceput sa ma fugareasca impuscau din spate. "

"Ce se intampla acolo noi nu stiam ne-am dus toti acolo, sa vedem ce se intampla, am ajuns acolo acela a scos pistolul si a inceput sa traga in stanga si in dreapta. Eu le zic stati ca sunt de al vostru, el nimic o inceput sa traga si in mine, el impusca in toti oamenii pe care ii vedea. M-am dus la lumina le-am aratat legitimatia, sa nu-i oprit nustiu ce a vea sa se intample."

Potrivit politiei, agentii de paza erau in afara orelor de serviciu. Ei le-au spus oamenilor legii ca s-au luat la harta cu victima pentru ca unul din ei a fost lovit cu oglinda masinii. Soferul insa neaga ca i-ar fi atins. Pe acest caz a fost deschisa o cauza penala, iar agentii de paza au fost retinuti.