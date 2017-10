Barbatul, gasit mort intr-o padure la Cimislia, a fost confundat cu un animal. Faptasii, doi barbati, retinuti de politie. Se aflau la vanatoare ilegala - VIDEO

Cei doi tineri de 25 si 27 de ani le-au povestit omenilor legii ca la sfarsitul lunii septembrie au mers la o partida ilegala de vanatoare intr-o padure in apropiere de satele Mereni si Albina. La un moment dat, ar fi zarit ceva in departare, crezand ca e un animal, unul dintre ei nu a stat mult pe ganduri si a tras focuri de arma.

Potrivit politiei, victima, care, la fel, era braconier, in acel moment statea la panda. Dupa ce au descoperit ca in loc de un animal au omorat un om, suspectii au decis s-o stearga de la fata locul, lasand cadavrul sa zaca in padure. Dupa sase zile, corpul neinsufletit a fost descoperit de un localnic, care a anuntat politia.

Medicii legisti au stabilit ca barbatul in varsta de 46 de ani a murit in urma unei impuscaturi in regiunea capului. Unul dintre tineri este cercetat in stare de libertate, iar altul a fost retinut pentru 72 de ore. Totodata oamenii legii spun ca la domiciliile acestora au fost gasite trei arme, dintre care doua erau detinute ilegal. Tinerii risca pana la 15 ani de puscarie.

Recent, un barbat de 46 de ani din satul Albina a fost gasit mort intr-o padure din raionul Cimislia. Politistii afirma ca barbatul era impuscat in cap, iar alaturi avea o arma de vanatoare.