Barbatul care a provocat explozia de ieri dintr-un magazin, in urma careia doi oameni au murit, ar fi facut-o intentionat. Este versiunea de baza investigata de politie. Seful IGP: "A avut probleme destul de mari cu sotia si cu copii" - VIDEO

Alexandru PINZARI, SEF INSPECTORATUL GENERAL DE POLITIE: "Sunt examinate mai multe versiuni. In ultima saptamana a avut probleme destul de mari cu sotia si cu copiii. S-a stabilit ca, intr-o convorbire telefonica, el a si amenintat pe cineva din membrii familiei. Intuim ca aceasta tragedie ar putea surveni din cauza stresului."

Oamenii legii inca nu au stabilit ce tip de explozibil a fost folosit. Astazi, acestia au anuntat ca barbatul surprins de camerele de supraveghere cum trece intamplator pe langa usa magazinului este cel care a decedat in urma deflagratiei. Politia nu a reusit inca sa afle cine este acesta.

Alexandru PINZARI, SEF INSPECTORATUL GENERAL DE POLITIE: "Pana acum nu avem nici o noutate..."

Astazi, la fata locului, i-am gasit pe prietenii celui care a declansat obiectul explozibil. Ei spun ca aceasta locuia in apropiere si ca recent ar fi fost alungat de acasa de sotia sa dupa o perioada de certuri.

"Ei au avut divort patru zile in urma, l-a dat afara, in drum. Nu imi explic fapta lui, nu pot sa cred asa ceva. Cred ca a fost prostia lui, nu a trebuit sa faca asa ceva."

"Pe el toti il cunoasteau, noi am crescut aici. Copiii nostri au crescut aici."

Tatiana BELEUTA, REPORTER PRO TV: "Dupa explozia de ieri, magazinul alimentar este deschis si isi continua activitatea. Geamurile au fost schimbate, insa pe usa si pe pereti mai pot fi observate gaurile lasate de deflagratie."

Cumparatorii continuau sa vina azi la magazin, chiar daca ieri explozia i-a ingrozit pe toti.

"Am auzit explozia si am mers repede pe partea cealalta de drum. El a stat in puscarie pentru droguri. Bea si nu avea de lucru."

Am intrat si noi in market ca sa vorbim cu vanzatoarele, acestea nu ne-au lasat sa filmam, insa ne-au spus ca angajata care I-a cerut ieri barbatului sa achite tigarile pe care le luase, nu a fost ranita. Astazi aceasta si-a luat liber pentru ca nu s-ar simti bine. Tragedia s-a intamplat ieri, in jurul orei 11.00 dimineata, la intersectia strazilor Armeneasca si Alexei Mateevici.

Explozia puternica s-a produs la intrarea in magazinul alimentar, iar in urma acesteia doi barbati si-au pierdut viata. Unul dintre ei este cel care a declansat explozibilul, in varsta de 50 de ani, iar celalalt este un trecator. Un alt barbat de 68 de ani a fost ranit.