Barbatul care a stat 4 zile langa camionul sau rasturnat in sant asteapta evaluarea pagubelor: "Inca nu se stie cine va plati pentru sticla care se afla in camion" - VIDEO

Doi experti, unul de la compania la care este asigurata masina care a lovit camionul si unul independent au venit astazi sa evalueze starea camionului. S-au uitat doar si au plecat in graba. Desi se afla pe teritoriul fabricii de sticla, remorca nu a putut fi deschisa.

Iurie CIOBANU, EXPERT INDEPENDENT: "Am terminat evaluarea, insa nu pot spune nimic. Noi am facut doar evaluarea, rezultatele vor fi gata in decurs de 8-10 zile lucratoare”.

Solicitat de Pro TV, reprezentantul companiei la care era asigurat automobilul care a intrat in camion, sustine ca e nevoie de timp.

Vasile TABARCEA, ŞEF SECȚIE DESPĂGUBIRI: "Eu sper ca in 2, 3 saptamani sa fie facute calculele, conform legii in 3 luni, dar noi am sa ne straduim maxim posibil. "

"In cazul dat sticla este asugurata la alta companie, care are drept de a inaita demers catre noi referitor la intoarcerea daunei.”

Au venit apoi si reprezentantii companiei la care era asigurata sticla din remorca. Nici acestia nu au facut mare lucru.

Adrian Crudu, MANAGER COMPANIE DE ASIGURARI: "Din cauza ca nu s-au putut prezenta toate partile a fost nevoie de reprezentantul de la Compania Moldasig si nici circumstantele de la Glazcontainer nu ne-am permis sa studiem amanuntit fiecare obiect deteriorat din remorca.”

Barbatul nu a putut spune cine va plati pentru sticla stricata.

Adrian Crudu, MANAGER COMPANIE DE ASIGURARI: ”Nu stiu cine va achita poate ajungem la o intelegere intre companii.”

Chiar daca remorca urma sa fie deschisa astazi, proprietarul camionului spune ca nu s-a intamplat, pentru ca trebuia sa depuna o cerere mai intai.

"Aici nu este tot stabilit, se intarzie si iata stau si astept si pe unul si pe altul, se duc, vin si nu vad nici o solutie.”

"Pana la urma se va deschide maine la 9:30.”

Barbatul se teme ca va ramane fara despagubiri.

"Aici este rama care este defectata nu se mai poate lucra cu ea. Noi vrem asa masina sa se caute asa camion.Cine?-Asigurarea. Ei in decurs de 2 saptamani imi vor spune, dar eu zic mai bine sa-l cumpere.”

Proprietarul camionului a dormit 4 patru zile langa vehicul, dupa ce acesta a ajuns in sant. Un BMW a intrat in el pe soseaua Chisinau-Leuseni, iar soferul masinii este in coma. Proprietarul camionului a adus vehiculul la Chisinau miercuri seara.