Barbatul care a tras in moldoveanul gasit pe un camp din Bistrita a facut-o cu intentia de a-l omora. Asta spun procurorii care se ocupa de acest caz - VIDEO

Angela SANGEORZAN, PROCUROR: “A rezultat din probe ca cei doi se cunosteau si ca in perioada anilor 2017-2018, au fost implicati in traficul de tigari de contrabanda. Pe acest fond, in seara de 13 aprilie, inculpatul avand asupra sa o arma s-a deplasat pe teritoriul Romaniei dinspre Ungaria, la volanul unui autovehicul, fiind impreuna cu victima.”

Pe drum, atacatorul i-ar fi spus victimei ca trebuie sa se intalneasca cu o persoana in satul Cepari, iar cei doi au oprit la iesirea din localitate, langa o casa aflata in constructie.

Atacatorul i-a spus fotografului sa intre in locuinta, moment in care a luat o arma cu amortizor, pregatita din timp, si a inceput sa traga in barbatul de 31 de ani, care are dubla cetatenie – moldoveneasca si ucraineana. Cand si-a dat seama ce se intampla, acesta a luat-o la fuga pe dealurile din apropiere.

La iesirea din autovehicul, inculpatul a luat asupra sa arma cu amortizor si in momentul in care victima a intrat in imobil inculpatul a si executat focuri de arma asupra sa. Astfel, victima a fost impuscata in spate, dar si in zona fetei si a bratelor.

Inculpatul de 40 de ani, moldovean si el, a fost prins la 180 de kilometri distanta de comiterea faptei, in judetul Maramures. Acesta ar fi fost identificat de catre politisti in baza fotografiilor pe care victima le avea in telefon. Barbatul ar avea antecedente penale, fiind vorba despre infractiuni comise cu violenta.

Acesta a fost retinut pentru 24 de ore si arestat ulterior pentru 30 de zile. Individul, care nu isi recunoaste vina, este cercetat pentru tentativa de omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, uz de arma si contrabanda calificata cu arme. Suspectul risca pana la 15 ani de inchisoare.