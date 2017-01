Barbatul care a venit intr-o haina, dar a plecat in alta dintr-un local din capitala a fost retinut. El ar fi implicat si in alte cazuri similare - VIDEO

Potrivit politiei, individul care a furat geaca din local are 32 de ani si locuieste in capitala. In urma audierilor, acesta si-a recunoscut vina. Tanarul ar fi fost implicat si in alte cazuri similare. El ar fi patruns intr-un microbuz, de unde a sustras un portmoneu cu acte de identitate si carduri bancare, precum si bani in suma de 500 euro.

Individul a fost arestat pe un termen de 30 de zile. Acesta risca o amenda de pana la 20 000 lei sau inchisoare de pana la 4 ani.