Barbatul care ar fi vrut sa fie eroul iubitei sale, punandu-si prietenul sa o stropeasca cu acid, iar el sa o salveze, isi va petrece restul vietii dupa gratii. Pedeapsa, mentinuta de Curtea de Apel

"Autorii omorului prin stropire cu acid a unei tinere din capitala au contestat sentinta din 7 iunie 2016, prin care fusese condamnati la detentiune pe viata. Avocatii inculpatilor au solicitat Curtii de Apel casarea sentintei primei instante si pronuntarea unei hotarari, prin care unul dintre clientii acestora sa fie achitat, iar in privinta celuilalt – recalificarea faptelor pentru o pedeapsa mai blanda. Procurorii au adus insa suficiente probe intru confirmarea vinovatiei inculpatilor si Colegiul penal al Curtii de Apel Chisinau a respins ca nefondat apelul aparatorilor in interesele inculpatilor, cu mentinerea sentintei contestate in vigoare.", se arata intr-un comunicat al Procuraturii.



Tragedia a avut loc in 2014. Atunci tanara de 29 ani a fost stropita cu acid in momentul in care a iesit din lift. Avand arsuri ale cailor respiratorii ea a decedat mai tarziu la spital. Atunci s-a stabilit ca fostul iubit al femeii, ar fi comandat atacul, iar un amic de-al sau a stropit-o cu acid in schimbul unei sume de bani. Cei doi risca pana la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata.

Decizia este definitiva, insa poate fi contestata cu recurs la Curtea Suprema de Justitie.



