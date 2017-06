Barbatul care l-a impuscat mortal pe un fost consilier PD la Comrat, condamnat la 19 ani de inchisoare

Procurorii anunta ca au finalizat examinarea cauzei penale de invinuire a barbatului care in 2016 l-a impuscat mortal pe fostul consilier PD la Comrat.

Astfel, in cadrul urmaririi penale s-a stabilit ca, aflandu-se in centrul orasului Comrat, inculpatul a tras doua impuscaturi dintr-o arma de foc de calibrul 12 mm, ranindu-l grav pe fostul consilier in regiunea capului si a abdomenului. La acurt timp acesta s-a stins la spital.

Individul a fost condamnat pentru tentativa de omor si pastrare ilegala a armelor la 19 ani de inchisoare cu executare.

Totul s-a intamplat in luna iunie 2016, atunci cand fostul consilier s-a luat la cearta cu un barbat. Individul i-ar fi pierdut lui Vasilioglo în cărţi o sumă mare de bani şi locuinţa. Cei doi s-au luat la cearta, iar in timpul sfadei, individul care a pierdut in carti a tras de mai multe ori dintr-o armă de vînătoare în fostul consilier, rănindu-l în regiunea capului şi în abdomen. Vasilioglo a fost internat cu leziuni grave în secţia chirurgie a spitalului raional din Comrat, unde a fost operat, insa ulterior a murit la spital.