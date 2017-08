Barbatul care s-a stins in penitenciarul 13 ar fi ajuns acolo deja cu leziuni corporale, sustin autoritatile din justitie, care au deschis o ancheta interna pe marginea acestui caz. Ce spune sora victimei - VIDEO

Barbatul care a murit in inchisoare in conditii suspecte ar fi fost adus acolo deja cu rani pe corp, sustine departamentul Institutiilor Penitenciare. Autoritatile din justitie, care au pornit o ancheta interna dupa reportajul Pro TV, afirma ca tanarul nu a stat mai mult de 20 de minute in penitenciarul 13, pentru ca a fost transferat imediat in puscaria pentru cei cu dizabilitati mintale. Intre timp, avocatii au publicat un filmulet, in care se vede momentul in care barbatul este retinut de politisti.