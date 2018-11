Barbatul care si-a inscenat moartea, in Moldova, ca sa incaseze 2 milioane de dolari de la o companie de asigurari americana este din Belarus. Nu ar fi existat niciun cadavru, iar medicul legist de la noi a falsificat actele de deces - VIDEO

Potrivit Departamentului de Justitie american, in 2010, barbatul stabilit cu familia intr-un stat din America si-a facut o asigurare de viata in valoare de 2 milioane de dolari, pe numele sotiei sale.

Un an mai tarziu, cei doi soti au pus la cale un plan pentru a beneficia de bani. Barbatul si-a inscenat moartea, intr-o localitate din Moldova, iar sotia acestuia si fiul lor au obtinut cele 2 milioane de dolari

In 2011, la intrare in satul Cojusna, autoritatile de la noi au descoperit corpul neinsufletit al unui barbat. Langa cadavru erau mai multe acte, toate pe numele acestuia.

Ulterior, sotia acestuia a fost chemata din SUA pentru a identifica cadavrul. Ajunsa in Moldova, femeia a confirmat ca persoana decedata ar fi sotul ei. Decesul a fost inregistrat oficial, iar autoritatile au emis actele necesare pentru ca femeia sa poata incinera corpul neinsufletit.

Peste cateva zile, barbatul a mers cu actul de deces la compania de asigurari din SUA si a obtinut cele 2 milioane de dolari.

Planul pus la cale de cei doi soti a iesit la iveala in 2013, cand fiul lor, care se intorcea din Moldova, a fost oprit pe aeroportul din Detroit pentru verificari. Atunci, oamenii legii au gasit in laptopul acestuia mai multe poze facute in mai 2013, in care baiatul apare alaturi de tatal sau. Ulterior, politistii au descoperit ca, de fapt, barbatul era in viata, iar moartea acestuia a fost inscenata.

In 2015 autoritatile americane l-au dat in cautare pe barbatul pretins mort si pe sotia lui.

In 2016, femeia, precum si fiul ei, au fost retinuti si condamnati. Femeia a fost condamnata la 3 ani si o luna de detentie intr-o inchisoare federala, iar fiul - la 3 ani de puscarie. Totodata, potrivit autortitatilor de acolo, fiul este obligat sa intoarca cele doua milioane de dolari.

Acum cinci zile, si barbatul de 54 de ani a fost retinut in Republica Moldova si extradat in SUA.

