Barbatul din Ungheni, care si-a omorat fetita in bataie pentru ca plangea, si-a aflat sentinta

Potrivit procuraturii, totul s-a intamplat acum trei luni la domiciliul concubinei suspectului, in satul Macaresti din raionul Ungheni.

Inculpatul, fiind in stare de ebrietate, si-a ucis copilul de 6 luni in bataie pentru ca micuta plangea si nu vroia sa adoarma. In urma loviturilor puternice, fetita a decedat pe loc.

Expertiza medico-legala a confirmat ce decesul fetitei a survenit ca urmare a insuficientei cardio-respiratorii acute, cauzate de traumatizmele grave, incompatibile cu viata.

Sentinta este cu drept de atac in conditiile legii.