Barbatul care si-a omorat fosta sotie, dupa care a aruncat-o la gunoi, a fost arestat pentru 30 de zile. Potrivit avocatului, el isi recunoaste vina si regreta ce a facut: a aflat ca ea are pe altcineva - VIDEO

Vadim BANARU, AVOCAT: "Regreta foarte mult, si-a recunoscut vina. In ultima an, fosta sotie venea uneori la el cand avea probleme cu chiria. Ei desi locuiau impreuna, victima avea alt barbat."

Avocatul spune ca in seara cand si-a ucis fosta sotie, barbatul ar fi aflat ca ea are pe altcineva, iar in timp ce dormea a sugrumat-o cu un prosop. Totusi, procurorii spun ca motivele crimei inca nu au fost stabilite.

Daniel PRECUP, PROCUROR: "Deocamdata organul de urmarire penala stabileste motivele care au stat la baza actiunilor sale. Nu exista un complice, invinuitul singur a savarsit infractiunea."

Crima a fost savarsita in noaptea de sambata spre duminica in apartamentul pe care barbatul de 30 de ani il inchiria in sectorul Buiucani al capitalei. Dupa ce si-a ucis fosta sotie, acesta ar fi tinut cadavrul doua zile in baie. Apoi l-a pus intr-o geanta si l-a aruncat chiar in tomberonul de langa casa unde a si fost gasit marti dimineata de catre un maturator.

Femeia a lasat in urma sa un baietel in varsta de 8 ani. Ea a lucrat anterior ca politista de frontiera, dupa care a fost angajata a Armatei Nationale. El era la fel politist de frontiera la Leuseni, dar a fost demis din motive disciplinare. Suspectul risca pana la 20 de ani de inchisoare sau detentie pe viata.