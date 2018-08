Barbatul care si-a omorat fosta sotie, dupa care a pus-o intr-o geanta si a aruncat-o intr-un tomberon de la Buiucani, condamnat la 13 ani de puscarie

Potrivit procuraturii, barbatul care si-a omorat fosta sotie, dupa care a aruncat-o la gunoi a fost condamnat la 13 ani de puscarie. Acesta si-a recunoscut vina si a cerut judecarea cauzei in procedură simplificata.

Crima a fost savarsita pe 13 martie curent, in apartamentul pe care barbatul de 30 de ani il inchiria in sectorul Buiucani al capitalei. Dupa ce si-a ucis fosta sotie, acesta ar fi tinut cadavrul doua zile in baie. Apoi l-a pus intr-o geanta si l-a aruncat chiar in tomberonul de langa casa unde a si fost gasit marti dimineata de catre un maturator.

Femeia a lasat in urma sa un baietel in varsta de 8 ani. Ea a lucrat anterior ca politista de frontiera, dupa care a fost angajata a Armatei Nationale. El era la fel politist de frontiera la Leuseni, dar a fost demis din motive disciplinare.