Barbatul care si-a pierdut ambii parinti in uma exploziei de la Rascani povesteste cum s-a intamplat totul: "Am intrat in apartament si mi-am gasit tatal. Pompierii au riscat cu viata, pentru a salva oamenii" - VIDEO

Declaratiile au fost facute astazi si publicate de catre un angajat al Primariei Municipiului Chisinau. In povestirea sa, barbatul le-a multumit autoritatilor, dar si fundatiei lui Vlad Plahotniuc si spune ca nu are nevoie de ajutor.

Vezi mai jos declaratiile pe care le-a facut:

Cei doi soti care au murit dupa explozia de sambata seara sunt originari din Israel. Presa de acolo scrie ca acestia au venit in Moldova ca sa-si vada nepoata nou-nascuta. A fost ultima lor intalnire cu familia. Bunicii s-au stins in apartamentul inchiriat de fiul lor pentru cateva zile.

In urma deflagratiei care a avut loc sambata seara, 4 persoane si-au pierdut viata, iar 8 oameni au fost raniti. Trei dintre ei raman internati in spital, printre care un salvator, dar si proprietara apartamentului, in varsta de 32 de ani, starea careia este grava.

Versiunea preliminara anuntata de seful Inspectoratului de Urgenta chiar in noaptea tragediei este ca gazul s-a scurs de la o butelie. Ulterior bucati din aceasta au fost gasite in apartamentul de la etajul 14. Mihail Harabagiu a mai spus ca o femeie le-ar fi declarat oamenilor legii ca deflagratia s-a declansat in momentul in care ea aprins lumina. Specialistii urmeaza sa efectueze o expertiza minutioasa a locului respectiv pentru a stabili cauza exacta.

Un clip video in care se presupune ca a fost surprins momentul exploziei din blocul din sectorul Rascani al capitalei a fost publicat ieri pe internet. Cei care au postat filmuletul sustin ca erau live pe Instagram cand au auzit bubuitura.