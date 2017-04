Barbatul care si-a ucis fosta iubita, punandu-si prietenul sa o stropeasca cu acid isi va petrece restul vietii dupa gratii - VIDEO

Tragedia a avut loc in 2014. Atunci tanara de 29 ani a fost stropita cu acid in momentul in care a iesit din lift. Avand arsuri ale cailor respiratorii ea a decedat mai tarziu la spital. Oamenii legii au stabilit ca fostul iubit, ar fi comandat atacul, iar un amic de-al sau a stropit-o cu acid in schimbul unei sume de bani.

Ei au fost retinuti a doua zi, iar prima instanta i-a condamnat la inchisoare pe viata.