Barbatul care s-a impuscat mortal in oficiul unei banci de creditare din capitala, condus pe ultimul drum: "Isi dorea sa candideze pentru functia de primar in satul de bastina si sa deschida o fabrica acolo". Ce spun rudele - FOTO

Oamenii din Scorteni, raionul Telenesti, care au venit la inmormantare, ne-au spus ca barbatul era gospodar, omenos, muncea la o fabrica de tutun si isi dorea sa candideze la functia de primar, acolo, in satul sau de bastina. Tot acolo, barbatul intentiona sa deschida o fabrica de uscat tutun.

Vecinii ne-au povestit ca nu parea ca barbatul sa aiba probleme financiare si ca nu le vine a crede ca acesta s-ar fi impuscat din cauza unei datorii de 12 mii de dolari.

Familia barbatului - sotia si cei doi fii vor locui in casa pe care acesta a construit-o la Telenesti.

Unul dintre feciorii sai invata la o universitate de la noi, iar celalalt isi face studiile la o universitate din Bucuresti.

Desi, in cazul persoanelor care se sinucid nu se oficiaza slujba, rudele barbatului spun ca au obtinut un act care le-a permis ca la inmormantare sa participe un preot.

Totul s-a intamplat acum patru zile in oficiul unei companii de creditare. Oamenii legii spun ca barbatul a luat un credit de 12 mii de dolari pe care nu l-a mai putut intoarce, iar apartamentul pe care l-a pus in gaj a fost sechestrat.

In ziua tragediei, omului i s-a cerut sa elibereze locuinta si astfel a ajuns la firma de creditare. In fata angajatilor, acesta ar fi scos un pistol si s-a impuscat mortal in cap.