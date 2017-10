Barbatul, din cauza caruia un avion de pe ruta Moscova-Chisinau a facut cale intoarsa, a murit, anunta presa rusa. Avea 71 de ani, si nu 45

Avionul, care urma sa ajunga de la Moscova la Chisinau ieri dimineata la ora 10:30 a aterizat aseara in jurul orei 19. Dupa 8 ore de asteptare pe aeroportul Sheremetyevo, oamenii au rasuflat usurati cand s-au vazut acasa. Viorica Paduret spune ca isi facea griji ca nu va reusi sa ajunga astazi la nunta fiicei.

Viorica PADURET, PASAGER: “A murit un om in avionul nostru. Deodata i s-a facut rau pe urma a fost chemata ambulanta, dar nu au putut sa-l scape.’’

"Avionul s-a intors dupa 20 minute de de zbor, au incercat sa-l resusciteze dar oricum a decedat."

"A avut un zbor greu, personalul au facut totul la cel mai inalt nivel, pasagerii au ajutat."

Pasagerii spun ca dupa ce avionul s-a intors pe aeroportul Sheremetyevo au coborat si au fost imbarcati in alta aeronova dar nu au decolat.

Viorica PADURET, PASAGER: “Cred ca ne-au mintit ca a doua oara sa nu facem zarva acolo inauntru, am stat vreo doua ore am coborat din nou si am asteptat doua ore apoi ne-au suit in avionul in care a decedat omul.”

Intre timp, pasagerii erau asteptati de rude, care au stat toata ziua pe aeroportul Chisinau.

"Stam si asteptam de la ora noua dimineata si am venit o data apoi am citit pe panou ca au facut cale intoarsa. Venim a doua oara iar e intors."

"Imi intalnesc fiica si nepotul. Ne-am facut griji.” 9643 “A treia oara au urcat in avion dar nu le-a dat un raspuns din care cauza, ei au spus ca a murit un om in avion dar a doua oara nu stiu de ce nu s-au pornit."

Pasagerii spun au beneficiat de un pranz gratuit si au primit si un vaucer de 1000 de ruble pentru cumpara mancare. Contactati de Pro TV, reprezentantii aeroportului ne-au confirmat ca avionul a facut calee intoarsa. Nu am reusit sa dam de responsabilii de la compania Aeroflot, pentru a comenta incidentul.