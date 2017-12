Barbatul fara maini si fara picioare, invinuit ca acum doi ani ar fi batut un politist, isi va afla sentinta in 2018. Procurorii au cerut o pedeapsa de 6 luni de inchisoare cu suspendare - VIDEO

Victor CRETU, POLITIST: “Sa raspunda pentru ceea ce a facut. Dumnealui minte, eu nu l-am tras de pe trotuar in mijlocul sensului giratoriu, sa am ceva conflict cu dumnealui. Eu si acum am semn la picior cum am fost lovit, pe uniforma, la serviciu. La picioare am fost lovit cu o bara de metal de la carucior.”

Astazi urma sa fie pronuntata decizia in cazul lui Nicolae Ceban, care a ajuns pe mana justitiei, dupa ce politistul Victor Cretu a depus o plangere pe numele acestuia in vara anului 2016. Atunci, barbatul venea de la un prieten si s-ar fi apropiat de un accident produs pe Calea Iesilor.

La scurt timp s-ar fi luat la harta cu politistul, carel-ar fi lovit cu pumnul in fata. Cand a mers sa se planga la politie, a aflat ca de fapt el este acuzat ca ar batut omul legii si i-ar fi deteriorat masina. Nicolae Ceban spune ca este nevinovat.

Nicolae CEBAN, INCULPAT: “Eu am scris plangere pe el si atunci el a spus ca eu tot pot sa scriu plangere pe tine. Si el a scris.”

Avocatul lui Nicolae Ceban spune ca dupa ce a incercat de nenumarate ori sa depuna o plangere pe numele politistului, abia astazi, Curtea de Apel a admis-o si a trimis-o la rejudecare in prima instanta.

Alexandru PRISACA, AVOCAT: “Speram la pronuntarea unei sentinte de achitare. Noi am reusit sa prezentam un numar suficient de probe pentru a-i demonstra nevinovatia.”

Sentinta va fi pronuntata pe 26 ianuarie.