Barbatul spre care s-au tras 15 focuri dintr-un Kalasnikov le-a povestit autoritatilor de la ce a pornit totul. Ce spune ministrul de Interne despre reglarea de conturi de la Botanica - VIDEO

Alexandru JIZDAN, MINISTRUL AFACERILOR INTERNE: "De acesrt caz se ocupa politia si procuratura. Noi cu adevarat avem un caz unde versiunea de baza este reglarea de conturi dintre mai multe persoane.

Initial, victima a declarat ca a avut un coflict in traficul rutier. Noi am transmis aceasta informatie pentru ca ulterior sa stabilim si alte circumstante. Noi posedam mai multe informatii, insa unele dintre ele poarta caracter probatoriu si nu am dreptul sa vi le spun.

Avem niste versiuni bune, avem deja niste probe care probabil vor duce la descoperirea acestui caz.

Noi avem un suspect, persoane suspecte, dar inainte ca sa fie retinute necisita sa fie partea probatorie. Eu nu am dreptul sa va spun cine este aceasta persoana."

Acum doua zile, un barbat de 44 de ani a fost impuscat in mana si a ajuns la spital, iar masina sa a fost ciuruita de gloante, pe o strada din sectorul Botanica al capitalei. Procurorii spun ca ar fi vorba despre o tentativa de omor la comanda.