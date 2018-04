Inmormanatare ca o nunta, la Soroca, cu muzica de petrecere si chiote. Barbatul si cei trei copii ai sai, decedati in doua accidente produse unul dupa altul au fost condusi pe ultimul drum - VIDEO

Durerea rudelor a fost acoperita, parca, de muzica de petrecere. Oamenii spun ca asa e traditia si pentru ca fiica de 18 ani trebuia sa joace nunta dupa Pasti, dar nu s-a mai intamplat, a fost dusa pe ultimul drum, imbracata in rochie de mireasa.

“Traditia tiganeasca e ca sa bei si sa dansezi pe drumuri. Ii face ei o petrecere ca la nunta, ca mamei sa-i fie mai usor.”

“Dupa Pasti trebuiau sa orgaizeze o nunta. Mama a organizat o nunta.”

Cei prezenti la ceremonia funerara au purtat ochelari de soare si haine scumpe. Toti au baut vin spumant. Peste 300 de oameni s-au adunat sa-i petreaca pe cei patru pe ultimul drum. Acest barbat a venit cu 4 zile in urma din Ucraina. Spune ca a dormit in masina, doar ca sa participe la toate ritualurile.

“Mare jale, patru oameni au murit. Am dormit in masina, o sa ne duem seara deja acasa.”

“Au venit de la Moscova, din Georgia, toate rudele noastre.”

Cei doi frati au lasat in urma lor trei copii minori.

”Lui Simon i-a ramas o fetita si sotia, lui doi fii, iar fiica nu a reusit sa se marite.”

Multimea de oameni si zecile de masini care au mers in coloana au paralizat circulatia pe cateva strazi din oras, iar mai multe portiuni de drum au fost inchise. Pentru a fluidiza traficul a fost nevoie de interventia politiei. Pentru ca cele patru corpuri au fost duse cu un camion, masina de mare tonaj si umbrela imensa menita sa-i fereasca de soare, intrarea in curtea bisericii s-a complicat.

Comunitatea sustine ca pentru funeralii s-au cheltuit peste 100 de mii de dolari, aproape 5 mii de dolari a costat doar cavoul special construit. Dubla tragedie care a distrus familia a avut loc acum trei saptamani. Primul accident in care a murit tatal si fiica, iar mama a fost ranita s-a produs in Rusia. Peste cateva ore, cei doi fii ai cuplului care s-au pornit la locul tragediei au intrat cu masina intr-o balustrada si ambii au murit. Mama a fost externata dupa o paerioada de aflare in spital si, fizic, se simte mai bine.