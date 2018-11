Bariere de protectie au aparut pe strazile din Balti, dar nu acolo unde trebuie, spun locuitorii orasului - VIDEO

Bariere de protectie au aparut pe strazile din Balti, dar nu acolo unde trebuie, spun locuitorii orasului. Unele dintre ele au fost instalate chiar in mijlocul statiilor de asteptare, asa ca oamenii sunt nevoiti sa le inconjoare ca sa urce in transportul public. Barele au fost montate pentru a proteja pasagerii, spune in replica primarul municipiului, Nicolae Grigorisin.