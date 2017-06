Basescu, la congresul partidului lui Salaru: "I-am cunoscut pe toti politicienii moldoveni, in afara de Plahotniuc. Nu am avut ocazia sa-l cunosc pe acest titan al bussinesului moldovenesc". Fostul presedinte roman, decis sa recastige cetatenia RM

Fostul presedinte roman, Traian Basescu, care astazi la congresul Partidului Unitatii Nationale a fost ales presedinte de onoare al partidului condus de Anatol Salaru, in discursul sau de la tribuna principala a declarat ca este hotarat ca recastige in instanta de judecata cetatenia moldoveneasca. Totodata, Basescu a declarat ca pe parcursul anilor in care a fost presedinte al Romaniei a reusit sa-i cunoasca aproape pe toti politicienii moldoveni cu exceptia liderului democrat Vlad Plahotniuc.