Bataie generala intr-un parc din capitala. Cativa barbati nu au putut imparti toboganele, iar apoi s-au luat la harta si cu politistii care au venit sa aplaneze conflictul: in ajutorul indivizilor au sarit sotiile - VIDEO

Potrivit politiei, ieri seara, oamenii legii au primit un telefon prin care au fost anuntati ca in parcul de pe strada Miron Costin are loc un conflict, iar mai multe persoane s-au luat la bataie.

Ajunsi la fata locului, oamenii legii au constat ca 5 barbatii s-au luat la harta dupa ce nu au putut imparti topoganele pentru copii din parc. Astfel, in momentul in care politistii ar fi incercat sa aplaneze conflictul, indivizii s-au luat la bataie si cu ei, iar in ajutorul barbatilor au sarit si sotiile acestora, unele dintre ele fiind gravide, care erau in acel moment cu copiii in parc.

La fata locului s-au deplasat trei echipaje de politie.

In urma conflictului 5 persoane au fost retinute, dintre care si o femeie. Oamenii legii sustin ca femeia l-a muscat de deget pe unul dintre politisti.

Pe acest caz a fost deschisa o cauza penala pentru huliganism.

Sursa video: facebook.com/ Maxim Vitalie