Bataie intr-un local din centrul capitalei. O persoana, transportata la spital. Ce spune politia: a fost lovit de un cetatean strain

Potrivit politiei, incidentul a avut loc in jurul orei 22:00. Barbatii se aflau intr-un local de pe bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. La un moment dat, intre ei s-a iscat o cearta.

Cetateanul strain in varsta de 33 de ani l-a luat la pumni pe individul de 45 de ani. Cei care se aflau acolo au chemat politia, iar moldoveanul a fost transportata de urgenta la spital. In urma investigatiilor, politistii au stabilit ca cei doi erau in conflict de mai mult timp.

Faptasul a fost imediat retinut si dus la Inspectoratul de Politie Centru, pentru a fi audiat. In dependenta de leziunile corporale cu care s-a ales victima, banuitul urmeaza sa fie atras la raspundere conform legii. La moment, politia investigheaza circumstantele in care s-a produs totul.