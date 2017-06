Batalia pentru 10 miliarde de lei. Reforma sistemului de achizitii, blocata de guvernare - Mold-Street.com

Procesul de crearea a institutiei respective nu a tinut pasul altor eforturi de reformare a sistemului şi la momentul actual el este practic stopat, avand consecinte si riscuri pentru tot cadrul de achizitii publice, constata economistul Iurie Morcotilo de la Centrul Analitic Indepedent Expert-Grup.

Trucarea licitatiilor poate fi contestata doar in judecataExpertul sustine ca desi noua Lege privind achizitiile publice a intrat in vigoare inca un an in urma, pe 1 mai 2016 si stipula ca Agentia Achizitii Publice (AAP) cedeaza atributiile de solutionare a contestatiilor catre Agentia Nationala de Solutionare a Contestatiilor (ANSC), ultima asa si nu a fost creata."Efectiv, din 1 mai 2016, nu se mai solutioneaza contestatiile in achizitiile publice, unica optiune fiind instantele de judecata", constata Iurie Morcotilo.

De notat ca numarul de contestatii depuse in 2015 a fost de 743, variind anual in jurul valorii de 7-8% din totalul procedurilor achizitiilor publice - o pondere semnificativa in numarul total de proceduri.

Potrivit autorului, situatia creata este rezultatul inconsecventelor temporale in ajustarea cadrului legal din domeniul achizitiilor publice. Astfel acum procesul este blocat de Parlament, mai exact de Comisia economie, buget şi finante (CEBF), condusa de fostul deputat liberal-democrat stefan Creanga. Comisia parlamentara urma sa organizeze selectarea consilierilor pentru solutionarea contestatiilor (personalul cheie al ANSC).





