Batalia pentru Academie sau ce avere au institutiile Academiei de Stiinte a Moldovei - Mold-Street.com

"Proiectul vine cu o modalitate noua de administrare si finantare a domeniului cercetarii si inovarii. Pentru implemtare, in acest an vor fi necesare cheltuieli de circa doua milioane lei, dar noi prevedem ca reorganizarea va aduce un beneficiu de circa 9 milioane lei, iar dupa reorganizare se prevede posibilitatea alocarii sumei de circa 300 milioane lei", a declarat directorul Centrului de Implementare a Reformelor, Iurie Ciocan.

Politicile si institutele de cercetare trec la Ministerul EducatieiDocumentul propune ca politicile in domeniul cercetarii sa fie preluate de Minsiterul Educatiei. Pentru asigurarea calitatii in domeniul educational urmeaza a fi consolidate trei insitutii de evaluare in domeniul educatiei si cercetarii (Agentiei Nationala de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Profesional, Inspectoratul Scolar National si Consiliul National pentru Acreditare si Atestare).

In cadrul ASM se prevede sa fie alesi prin concurs alti 15 cercetatori care nu sunt membri ai ASM, iar presedintii sectiilor vor deveni automat vicepresedinti ai Academiei de Stiinte.





CITESTE MAI DEPARTE PE MOLD-STREET.COM