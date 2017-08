Batalia pentru un loc la camin sau o chirie cat mai avantajoasa a inceput deja. Ofertele de chirie sunt insa mai degraba pentru tinerii care au bani sau pentru straini - VIDEO

Pe Roman Patolo l-am gasit la usa caminului. Este student in anul trei la Universitatea Tehnica si spera ca in acest an va prinde o camera. Anul trecut a inchiriat impreuna cu alti colegi un apartament cu trei odai. Pentru o camera achita peste 2000 de lei.

Roman PATOLO, STUDENT “Sunt foarte mari pretuirle la gazda. Mai interesant e viata la camin. O sa punem alte tapete.”

Tot la camin l-am gasit si pe Stefan Dascal. Impreuna cu colegul, tanarul a decis sa mai schimbe la fata camera. Au demontat usa, au scos tapetele si s-au apucat sa tencuiasca peretii.

Stefan DASCAL, STUDENT “Un pic de reparatie sa ne simtim ca acasa. Paturi avem frigider am adus.

Vine dintr-o familie cu patru copii, iar pretul mic de pana la 300 de lei pe luna, l-a facut sa aleaga caminul, desi conditiile nu sunt foarte bune.

Stefan DASCAL, STUDENT “Si facem si reparatie, si traim aici. Sub pat am pus ceva lemn ca spatele nu rezista, dar vrem sa luam altele. E foarte flexibil acest pat”.

Mai toate camerele din camine sunt mobilate modest.

Vasile CARASAN, ADMINISTRATOR CAMIN “Sunt 12 metri patrati pentru 2 studenti. Este pat, dulap. Parintii au facut reparative”.

Cei care vor mai mult confort cauta sa inchirieze apartamente. Unii isi cauta si colegi, ca sa plateasca mai putin, iar proprietarii locuintelor tin cont de asta.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV Dau in chirie o odaie pentru doua fete scrie in acest anunt. Cu astfel de afise sunt plini pilonii si statiile din capitala, dat fiind faptul ca au ramas doar doua saptamani pana la începerea unui nou an de studii.”





Potrivit agentiilor imobiliare, inchirierea unui apartament cu o camera porneste de la 150 de euro, in functie de sector, dar si de comoditati. Studentii strainii aleg fara ezitare apartamentele si le prefera pe cele din blocuri noi, cat mai spatioase.

Ion OUATU, SPECIALIST IMOBILIAR “Mobila noua, tehnica uz casnic, incalzire autonoma geamuri termopane. Televizor internet priveliste frumoasa. Pretul 20 de euro lunar”. Preturile au mai scazut, spun agentii imobilirari.

Ion OUATU, SPECIALIST IMOBILIAR “Preturile au scazut cu 10% fata de anul trecut datorita faptului ca s-au construit multe aparatamente”.

Cele mai scumpe sunt apartamentele cu doua si trei camere, care pot depasi si suma de 300 de euro pe luna.