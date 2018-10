Batalia robotilor facuti din lego, s-a dat in capitala. Sute de copii din toata tara s-au intrecut la asamblat roboti si sa creeze sisteme cat mai igenioase de pompare a apei - VIDEO

Echipa “Genius” a venit tocmai de la Giurgiulesti, Cahul. Copiii au examinat cu atentie cu ce probleme se confrunta localitatea in care traiesc si s-au gandit ca pompierilor de acolo le ia prea mult timp sa se alimenteze cu apa atunci cand merg la interventii. Asa ca picii au gasit solutia.

Gluadela PANIO, PARTICIPANTA: “Ideea este ca pompa extrage apa mult mai repede din pamant si pompierii vor ajunge mult mai repede la intervenire.”

Cei sase participanti au construit din piese lego o statie de pompieri, o pompa si un rezervor in care sa fie adunata apa.

Dragos FRIGIOI, PARTICIPANT: “Nu trebuie sa mai astepte. Trebuie doar se imbrace si sa plece la incendiu.”

Copiii au fost ghidati de un profesor. Impreuna, ei au studiat felul in care este pompata apa in prezent si cum ar trebui sa arate proiectul lor.

“Dupa prima interventie nu au de unde sa se alimeneze. O masina se alimenteza in timp de o ora. Noi am creat o fantana arteziana unde o masina se alimenteaza in 30 de minute.”

Elevii de la liceul Gheorghe Asachi din capitala, pasionati de robotica, au construit o intreaga gospodarie din lego cu gradina, fantana, o pompa si un sistem eolian care face economie la energie electrica.

“Multa apa este toxica din cauza ploii. De aceea este pentru spalarea masinilor, udatul gradinii si spalarea hainelor. Apa potabila este pentru oameni si pentru anmale.”

Mariana LUPU-GORITA, PROFESOARA: “Au mers la bunei si au spus ca buneii nu au apa la robinet centralizat si le vine greu sa vina aduca apa cu caldarile de la fantana. Pompa centrala pompeaza din fantani se aduna in rezervor si sa imprastie la toata gospodaria.”

Iar copii din echipa de la liceul Mircea Eliade din Chisinau s-au gandit ca apa care curge in robinetele din oras nu este filtrata suficient de bine, asa ca au construit din piese de lego o pompa, care sa le livreze locuitorilor capitalei, cea mai pura apa.

Vivian CIUMAC, PARTICIPANTA: “La noi pompele sunt foarte vechi si sunt curatate pe baza de carbuni, dar la noi pompa este curatata pe baza de aur. Sa strangem multi bani si sa cumparam mult aur.”

Nicio echipa nu a plecat astazi acasa nepremiata. Toti picii au primit medalii si diplome din partea organizatorilor.La competitia First Lego Liguese, care se afla la a doua editie, au participat copii cu varstele cuprinse intre opt si zece ani.