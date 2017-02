Batalie robotilor din lego s-a dat astazi la un liceu din capitala: "Va facem cunostinta cu robotul nostru pe care il cheama Vovocica" - VIDEO

"Va facem cunostinta cu robotul nostru pe care il cheama Vovocica.”

Iar misiunea lui, a fost sa salveze doua animalute.

Cei patru pici au venit tocmai de la Falesti si au participat in premiera la o asemenea competitie. Baietii s-au plans ca au fost sabotati de catre alti concurenti, insa chiar si asa au dus proba la bun sfarsit. Mai mult, ei spun ca masinaria lor este unica.

Copiii sunt preocupati in primul rand de pisicile si cainii fara adapost, care mereu ajung sub rotile masinilor, asa ca au venit si cu solutii in acest sens. Ei au creat un dispozitiv dotat cu camera de termoviziune care se anexeaza la sistemul de parctronic si face masinile sa franeze automat.



Pentru a putea ajuta animalele, pentru participanti au fost amenajate piste speciale.



Adolescentii spun ca nu competitia este cel mai important lucru, ci prietenia.



Potrivit organizatorilor, anul acesta, numarul participantilor a ajuns la o cifra record.

La competitia First Lego League s-au putut inscrie copiii care au intre 9 si 16 ani. La etapa internationala, echipa noastra va concura alaturi de sute de copii din alte tari.