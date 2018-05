Batranii, in rol de instructori. 800 de persoane in etate din toata tara s-au angajat sa vegheze la trecerile de pietoni de langa scoli si gradinite, pentru ca micutii sa treaca strada in siguranta - VIDEO

De multe ori, din neatenie, copiii devin victimele accidentelor rutiere. In incercarea de a preveni astfel de cazuri, politistii au dat start proiectului “Bunicii grijulii”, care consta in prezenta batranilor la trecerile de pietoni din preajma scolilor, pentru a-i ajuta pe copiii sa traverseze strazile. Acest barbat este unul dintre voluntarii inscrisi in campanie. Spune ca in Valeni, satul unde locuieste, cei mici il cunosc.

“Ii ducem noi pe marginea drumului pe strada, pe trotuar si is in siguranta copii. Imi sunt dragi copii ii invat sa cante si sa danseze si sa mearga pe strada.”

Profesor de meserie, barbatul spune ca se simte foarte bine in rol de instructor.

“Ii invatam sa nu treaca inaintea masinilor, trebuie numai pe zebra in locuri permise si daca vine o masina cu viteza ii invatam ca mai bine sa cedezi.”

Inainte de a-i invata pe cei mici cum sa traverseze regulamentar strada, a luat si el lectii de la politistul de sector.

“Eu cunosc bine cum trebuie sa ne purtam pe drum si sunt si sofer.”

Astazi, cativa dintre batranii care s-au inscris in proiect s-au adunat la Palatul National. Acolo, campania a fost lansata oficial.

“E foarte important pentru viata si securitatea copiilor si daca noi, bunicii, vom dori si vom incerca sa ducem acest lucru pana la capat.”

“In siguranta in primul rand se simpt copii, fiindca ei au ajutorul din partea noastra.”Iar cei mici, la randul lor, le-au dedicat bunicilor mai multe poezii, in semn de multumire."

Proiectul a fost lansat la initiativa Inspectoratului General de Politie.

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT AL IGP: “Echipele vor fi tutelate timp de un an de zile de catre inspectoratul de patrulare a poltiei locale. Asta pentru ca bunicii sa capete experienta necesara. Acei care vin sunt verificati sa aiba o autoritate reprosabila.”

Pana acum, in jur de 800 de persoane s-au inscris in aceasta campanie. Toti sunt voluntari si nu sunt remunerati in niciun fel. Potrivit politiei, anul trecut, 12 copii si-au pierdut viata in accidentele rutiere.