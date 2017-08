Batut si lasat sa zaca plin de sange, in strada. I s-a intamplat unui barbat din capitala, dupa ce ar fi atentionat cativa tineri sa stranga din urma lor. Victima, internata la spital, iar faptasii inca nu au fost gasiti

Un barbat din capitala se plange ca a fost batut in strada si lasat sa zaca acolo plin de sange. S-ar fi intamplat dupa ce ar fi atentionat cativa tineri, sa stranga din urma lor. La o saptamana de la incident agresorii inca nu au fost identificati. In urma loviturilor victima are amnezie si este internata in spital.