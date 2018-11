Bauturile aperitive si cele de desert importate de peste hotare, ar ajunge la noi cu incalcarea legii. Aperolul, de exemplu, nu se incadreaza in limitele legislatiei in ce priveste cantitatea de acool si concentratia de zahar - VIDEO

Aperolul, bautura cu un continut de alcool de 11%, servita de obicei inaintea mesei pentru stimularea poftei de mancare, ar avea o concentratie prea mica de alcool si zahar ca sa se incadreze in legea moldoveneasca cu privire la fabricarea, circulatia si productia alcoolului. Asa ca, cei de la Ministerul Agriculturii s-au gandit sa faca loc pe piata noastra si acestei variante mai slabe a lichiorului si propun modificari pentru a evita importul prin contrabanda a acesteia.

„Consideram ca, in cazul in care nu vor fi luate mssuri de excludere a problemelor mentionate, consumatorul va ramane fara produsul preferat, iar agentul economic nu-si va putea desfasura activitatea planificata.”

In aceeasi nota se face referinta si la bauturile de desert, care, la fel, nu corespund, prin caracteristicile lor, cerintelor normative, adica au o concentratie mai mica de 15 procente alcool.

Intrebati cum au ajuns pana acum aceste produse in Moldova, cei de la Minister dau din umeri, mentionand ca nu ei raspund de comercializare. Nu am reusit deocamdata sa luam legatura cu vreun importator ca sa ne explice conditiile in care au adus pana acum in tara aceste produse. Proiectul este la etapa de avizare, iar ca sa intre in vigoare trebuie sa fie aprobat de membrii executivului.