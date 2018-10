Bazin, salina pentru copii, teren de joaca in doua nivele. Cum arata gradinita, scoala privata, dar si vila de la Vadul lui Voda, care apartine fostului sef al AO „Lastaras”, retinut pentru coruptie - GALERIE FOTO

Astfel, scoala si gradinita privata se afla chiar pe terotoriul gradinitei de stat „Lastaras”.

Gradinita si scoala privata are un numar redus de copii, incaperi genroase pentru grupe (95 m2), teren de joaca in 2 nivele in interiorul grupei, blocurile sanitare dotate cu faianta pentru copii, teren de joaca exterior, bucatarie si cantina proprie cu autorizatie sanitara, bazin in interior cu apa sarata, salina pentru copii, sala de festivitati de sport si de dansuri.

Iata cum arata gradinita si scoala privata, care se afla pe aceeasi adresa:

Iata cum arata vila de la Vadul lui Voda:

Opt apartamente, zece masini, o vila la Vadul lui Voda si o scoala privata - toate, potrivit CNA, apartin familiei fostului sef al AO „Lastaras”, retinut ieri pentru coruptie. In timpul perchezitiilor, mascatii au gasit in casa acestuia peste jumatate de milion de lei, dar si diferite arme.

Fostul presedinte al asociatiei de la gradinita “Lastaras” din capitala a fost retinut ieri de catre ofiterii CNA. Acesta este banuit ca aduna in fiecare luna peste jumatate de milion de lei de la parinti. Banii, achitati pentru diferite activitati, ajungeau in buzunarul sau, spun oamenii legii.