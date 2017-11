Bazinele de inot in aer liber ar putea fi interzise la o distanta mai mica de 100 de metri de spitale, scoli sau blocuri. Care sunt restrictiile pentru vizitatori - VIDEO

Cerintele propuse de autoritatile din sanatate sunt multe, iar unele greu de indeplinit spun proprietarii bazinelor. De exemplu, 35 la suta din suprafata terenurilor din preajma trebuie inverzite. Ar urma sa fie plantati arbusti in fasii de cel putin 5 metri, pentru a proteja vizitatorii de vant si praf, dar si in fasii de cel putin 20 de metri, din partea arterelor unde este circulatie rutiera intensa.

Alexandru CERBUSCA, PROPRIETAR BAZIN: “Aici, este vorba despre tratarea apei cu clor, de aceea se cere cat mai multa verdeata. Totodata, bazinele deschise nu iubesc verdeata, pentru ca nimeres frunze in apa si apa se murdareste. Copaci nu se permite in jurul bazinelor, la o distanta de 50 de metri.“

Totodata, in perimetrul bazinelor langa apa trebuie sa existe piste de ocolire a strandului, dar si banci, care trebuie sa fie incalzite. Potrivit regulamentului propus de Ministerul Sanatatii, piscinele in aer liber pot fi amplasate doar la o distanta de cel putin 100 de metri de scoli, spitale, blocuri locative, dar si parcari. Nu este clar ce se va intampla cu cele deja existente.

Responsabilii din sanatate propun reguli stricte si pentru vizitatorii bazinelor.

Suada KARKOUKI, REPORTER PROTV: “Potrivit noilor cerinte, miscarea vizitatorilor trebuie sa corespunda unei anumite scheme. Oamenii trebuie sa merga mai intai la garderoba, apoi la vestiar, dupa care sa intre in camera de dus si cada de dus pentru picioare, ca intr-un final sa ajunga la bazin. Totul trebuie prevazut in asa fel, incat persoanele sa nu aiba acces direct la piscina.“

Mai mult, intre cabinele de dus si bazin trebuie sa exista cazi pentru spalarea picioarelor cu apa curgatoare, care sa fie instalate astfel incat oamenii sa nu le poata ocoli. Cat despre apa din bazin si dezinfectarea acesteia, potrivit proiectului la fiecare 8 ore, ea trebuie schimbata. Dezinfectarea va fi posibila prin folosirea clorului, bromului, ozonului, dar si a razelor ultraviolete. Proprietarii de piscine din capitala asigura ca intreprind toate masurile necesare pentru siguranta clientilor.

Responsabilii de la minister sustin ca acest regulament este necesar deoarece nu exista un document privind proiectarea, exploatarea bazinelor de inot, dar si calitatea si dezinfectia apei.

Responsabilii din sanatate spun ca au decis sa elaboreze un asemenea regulament, fiind motivati de angajamentele internationale, pe care si l-a asumat Republica Moldova in domeniul sanatatii. Proiectul urmeaza sa ajunga pe masa deputatilor, iar ca sa intre in vigoare, trebuie sa fie votat in doua lecturi in Parlament. In tara noastra, exista peste 120 de piscine, intre care aproximativ 40 sunt in capitala.