Benzina se scumpeste, iar motorina se ieftineste. De la inceputul acestui an, benzina s-a scumpit in total cu 85 de bani, iar motorina cu 50 de bani - VIDEO

Astfel, de maine un litru de benzina va costa 18 lei si 21 bani, cu 6 bani mai mult decat astazi. Motorina, care acum 2 saptamani s-a scumpit, acum se ieftineste, insa cu doar 2 bani, ajungand pana la 15 lei si 65 de bani. ANRE isi motiveaza decizia prin fluctuatiile de la bursele internationale.

De la inceputul acestui an, pana in prezent benzina s-a scumpit in total cu 85 de bani, dupa ce atunci, pretul a trecut de 18 lei, iar pretul la motorina a crescut cu 50 de bani. Daca e sa calculam cu cat s-au modificat preturile din iunie, anul trecut, de cand a fost implementata noua formula de stabilire a acestora, pretul la benzina si motorina a crescut aproximativ cu 2 lei.

Noua formula prin care ANRE, stabileste preturile plafon la carburanti a inceput sa fie aplicata de la 1 iunie anul trecut. Atunci un litru de benzina costa aproximativ 16 lei si 21 de bani. Noile preturi vor fi afisate maine si vor fi valabile pana pe 7 martie.