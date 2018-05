Benzina si motorina s-au scumpit in Moldova pentru ca s-au majorat preturile carburantilor pe piata internationala. Ce spun cei de la ANRE - VIDEO

Ion LEAHU, AGRICULTOR: “Tare greu, da de ce ei scumpesc acum cand e timpul de lucrat? Multi nici nu lucreaza ca nu le ajunge buzunarul.”

Ion Leahu lucreaza pamantul, cum stie mai bine. Si-a inhamat calul la prasit porumb.

Ion LEAHU, AGRICULTOR: “Cu calul e mai ieftin, il hranesti si gata. E si normal cu tractorul e mai usor. Iti ia o ora, dar cu tractorul 10 minute.”

Subiectul combustibilului ii preocupa si pe cei care ard benzina nu doar pe pamant, dar si pe turatii.

“Aproape un euro e un litru de benzina, dar la salariul nostru sa ma scuzati. In europa e 1-2 mii de euro pe una, dar noi cat avem – 2 mii de lei pe luna?”

“Trebuie de ieftinit ca altfel, mafia.”

”Cam greu, o sa mergem cu troleibuzul mai mult.”

Jurnalistii de la MoldStreet sustin ca pretul combustibilului afisat astazi nu este o premiera. Am avut tarife asemanatoare in 2008 si 2014. Adica si in acei ani, benzina a ajuns sa coste un euro, la cursul de atunci. Intre timp, au crescut si accizele de aproape patru ori.

Ion PREASCA, JURNALIST ECONOMIC: “Daca e sa luam costul de import, fara taxe si accize, avem rezultatul ca pretul e mai mic decat atunci.”

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “La un litru de benzina importat, care la pompa costa 20 de lei, un pic peste jumătate din preţ reprezintă costul de import. Alţi 7 lei se duc pe TVA, accize si alte taxe, iar restul de 2-3 lei constituie alte cheltuieli ale companiilor petroliere.”

ANRE calculeaza preturile plafon tinand cont de pretul carburantilor la bursele internationale si de fluctuatiile de pe piata valutara de la noi. Acest lucru se face odata la 2 saptamani.

Andrei ADAM, SEF DEPARTAMENT LICENTIERE SI MONITORIZARE, ANRE: “Noi stabilim preturile plafon in funtie de preturile valutare din ultimele 14 zile. Daca comparam cele doua perioade de modificare a preturilor, noi avem de fapt o majorare a cursului valutar.”

Potrivit site-ului Global Petrol Prices, Moldova se afla pe locul trei in clasamentul celor mai ieftine produse petroliere din Europa, fiind devansata de Belarus si Rusia.