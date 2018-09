Benzinarii duty-free ar urma sa fie deschise la frontiera cu Moldova pentru soferii care ies din tara: vor putea sa-si alimenteze masinile cu combustibil la un pret mai mic. Proiectul, votat in Parlament. Opozitia critica documentul - VIDEO

Acum o luna, in ultima sedinta a legislativului, parlamentarii votau in lectura finala un sir de modificari la cateva acte legislative, printre care Codul Fiscal si Vamal. Printre ele a fost acceptat si amendamentul unui deputat neafiliat care propune scutirea de accize la importul benzinei si motorinei.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Conform modificarilor publicate in Monitorul Oficial, daca deja ar exista aceste statii, acolo benzina si motorina s-ar vinde cu cu 7 si respectiv 4 lei mai putin. Reducerea s-ar face din contul scutirii platilor la accize si TVA la importul carburantilor. Soferii care ies din tara ar putea sa cumpere doar atatea litri de combustibil cat incape in rezervorul masinii."

Preturile la combustibil (27.08) fara accize si TVA

Benzina – 19,01 lei/l – (3,76 cota accizului + 3,25 cota TVA)

Motorina – 16,89 lei/l – (1,76 cota accizului + 2,90 cota TVA)

Vladimir CERNAT, DEPUTAT NEAFILIAT: “Asta va fi o alternativa si un beneficiu pentru cetatenii nostri.”

Opozitia priveste aceasta posibilitate ca pe o favoare facuta de guvernare primarului de Orhei, Ilan Sor.

Maia SANDU, LIDER PAS: “Toata lumea cunoaste cine e proprietarul magazinelor duty free. Stim din trecut ca Ilan Sor incerca sa obtina acest beneficiu de la guvernele precedentele. A obtinut atunci partial, acum a obitnut tot acest beneficiu. Noi vedem aceasta decizie a autoritatilor ca un serviciu lui Ilan Sor. Nu este singurul serviciu. Vedem o colaborare foarte stransa intre PD si principalul beneficiar in furtul miliardului si ieri am vazut aici care este plata pe care o plateste Ilan sor pentru toate aceste beneficii.”

Vladimir Cernat deputatul neafiliat care a propus aceste modificari spune ca acuzatia nu are nicio legatura cu realitatea.

Ilan SOR, PRIMAR DE ORHEI: “Eu acum sunt primarul Orheiului. Pot sa va spun orice despre orice trotuar, lampa. De afaceri eu nu ma mai ocup. Slava Domnului, apropo. - Dar v-ati dori benzinarii duty free? “

In autodentul din anul 2015 al omului de afaceri, in urma caruia fostul premier Vlad Filat a ajuns la inchisoare, se mentiona ca Sor i-ar fi propus mita ex-prim-ministrului inclusiv pentru niste modificari in legislatie ce i-ar permite liderului de la Orhei sa isi lanseze afacerea cu petrol la frontiera, in regim prefirential, lucru care nu s-a mai intamplat.

Pentru acest serviciu, Shor sustine ca Filat i-a cerut un milion de dolari. Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare. Procurorii spun ca el ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Sor se declara nevinovat. Pana la o decizie finala a Curtii de Apel Cahul, acesta ramane in libertate.