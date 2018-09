Un ONG international considera ca benzinariile duty-free la frontiera cu Moldova ar putea declansa un razboi comercial cu tarile vecine si lasa un gol in bugetul statului - VIDEO

Benzinariile duty-free la frontiera cu Moldova ar putea declansa un razboi comercial cu tarile vecine si lasa un gol in bugetul statului. Un ONG international a analizat schimbarile facute in legislatie care permit scutirea de TVA si accize la importul de combustibil vandut in vama si considera ca acestea sunt niste abuzuri. Guvernul ar trebui sa conteste aceste modificari la Curtea Constitutionala, spun expertii. Premierul crede ca acest pas ar fi prea radical.