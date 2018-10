Benzinariile duty-free vor fi deschise la frontiera cu Republica Moldova, dupa ce Dodon ar fi promulgat o lege fara sa o citeasca: a facut-o din neatentie, iar acum vrea sa se adreseze Curtii Constitutionale - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: “La prima, este un subiect foarte suspect, pentru ca ar da posibilitate de contrabanda. Eu proiectul nu l-am vazut. Vom examina si vom lua decizia.”

La momentul in care seful statului a facut aceasta declaratie pentru Pro TV, proiectul care prevedea deschiderea unor benzinarii duty free la frontiera, pentru soferii care ies din tara, era semnat deja de catre acesta, scrie Ziarul de Garda. A semnat din...greaseala, spune astazi purtatorul de cuvant al presedintelui. Prin urmare, reiese ca Igor Dodon nici macar nu a citit actele pe care si-a pus semnatura.

Maxim LEBEDINSCHI, PURTĂTOR DE CUVÂNT, PREŞEDENȚIE: “Din pacate nu a putut fi indenticat la momentul promulgarii. Acest amendament a fost introdus intr-o lege continea 58 de pagini. Institutia prezidentiala isi manifesta dezacordul cu aceasta prevederele.”

Seful statului ar urma sa vina cu un alt proiect de lege, prin care va solicita abrogarea celei, care a legalizat business-ul cu produse petroliere in regim duty-free.

Maxim LEBEDINSCHI, PURTATOR DE CUVANT, PRESEDENTIE: “Noi venim cu un proiect de lege prin care solicitam abrogarea acestei norme fie seziarea Curtii Constitutioanele pentru declarea neconstitutioana ai acestei legi pentru ca nu a avut avizul guvenrului.”

Acum cateva luni parlamentarii votau in lectura finala un sir de modificari la cateva acte legislative, printre care Codul Fiscal si cel Vamal. Printre ele a fost acceptat si amendamentul unui deputat neafiliat care a propus scutirea de accize la importul benzinei si motorinei. Astfel conducatorii auto vor putea sa isi alimenteze masinile cu benzina sau motorina la un pret mai mic.

Potrivit Ziarului de Garda, benzinariile duty-free au devenit lege in urma unui concurs desfasurat in circumstante dubioase, amendamentul fiind votat in lipsa unei expertize anticoruptie, in lipsa dezbaterilor in plenul Parlamentului si in lipsa unui aviz pozitiv al Guvernului.

Anterior, opozitia extraparlamentara declara ca priveste aceasta posibilitate ca pe o favoare facuta de guvernare lui Ilan Sor, detinatorul magazinelor duty free. Ilan Sor a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare.

Procurorii spun ca el ar fi obtinut din Banca de Economii 5 miliarde de lei, bani pe care i-ar fi spalat ulterior prin firmele sale off-shore. Sor se declara nevinovat. Pana la o decizie finala a Curtii de Apel Cahul, acesta ramane in libertate.