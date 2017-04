BERD a lansat un proiect prin care va acorda imprumuturi agentilor economici mici si mijlocii, care isi doresc o afacere europeana - VIDEO

Acum 16 ani, Ilarion Ursu si-a deschis prima afacere, fabrica si exporta sisteme de irigatie. A reusit pentru ca a luat trei credite, a investit in tehnica noua conform standardelor europene, iar acum isi vinde produsele in zece tari din Europa. A auzit de noul program de finantare BERD si a decis sa mai ia doua credite.

Ilarion URSU, AGENT ECONOMIC: “Exportam sisteme de apa fluviale in doua marimi. Acum in continuare ne dorim sa crestem sa dezvoltam afacerea si sa cream noi locuri de munca.”

Noul program al Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare presupune finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii din tara noastra, care vor sa se alinieze standardelor UE.

Este, de fapt, o cale de a integra produsele moldovenesti in piata europeana si vine ca urmare a semnarii Acordului de Asociere cu UE. Dupa ce isi vor plati creditul, care poate ajunge pana la 3 miloane de euro, antreprenorii vor primi granturi de 10-15 la suta din valoarea imprumutului. Responsabilii afirma ca deja trei firme isi asteapta banii.

“Prima transa este de 10 milioane de euro, in total, ar trebui sa valorifice de trei ori mai mult in 5-6 ani, nu imediat. Ei pot fi 3-4 agenti economici sau 30-40, depinde de piata.”

In mare parte, imprumuturile sunt pentru procurarea tehnicii moderne. BERD este cel mai mare investitor in institutiile din Republica Moldova. A alocat circa 1,1 miliarde de euro in 110 proiecte din diferite domenii.